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Израиль будет вакцинировать население даже ночью. Пункты откроют в 10 городах

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Израиль, Воскресенье 15 августа 2021 09:07
Израиль будет вакцинировать население даже ночью. Пункты откроют в 10 городах Фото: израильтяне смогут вакцинироваться даже ночью (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил открыть в десяти крупнейших городах страны ночные пункты вакцинации от коронавируса. Такой пункт уже был открыт в Тель-Авиве и имел высокий спрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу премьера Израиля.

Ночные пункты прививки будут работать в крупнейших городах Израиля с воскресенья до вторника. Список в ближайшее время должно опубликовать Министерство здравоохранения страны.

"Это спасает жизнь, а ночная вакцинация позволяет людям, которые не хотят отсутствовать на работе, прийти и сделать прививку без очереди в неурочные часы. Мы продолжим прилагать все усилия и использовать все средства, чтобы вакцинировать всех, кто хочет и может", - подчеркнул израильский премьер Беннет.

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Израиль Коронавирус Вакцинация
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