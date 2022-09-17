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Изнасилования и нападения. Солдаты РФ продолжают бесчинствовать, вернувшись домой

Фото: оккупанты, вернувшиеся в РФ, продолжают совершать преступления как в Украине (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Участники "спецоперации", вернувшиеся в Россию, продолжают совершать те же зверства, которые они совершали в Украине. В качестве оправдания они заявляют, что "воевали за страну".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Можем объяснить".

Так, наемник ЧВК "Вагнера" 16 сентября напал на сотрудников Росгвардии в гостинице Воронежа. Известно, что он недавно вернулся из так называемой "ДНР". При обыске у него нашли 476 патронов и возбудили уголовное дело.

В Туле оккупант устроил драку в пиццерии и избил стулом ее директора. А под Смоленском лейтенант ВС РФ совершил вооруженный налет на санаторий, где живут беженцы с детьми. Он не скрывал, что убивал людей в Украине.

В Брянске участника "спецоперации" осудили за дедовщину Он оказался командиром роты и был недоволен своим подчиненным, которого избил и попытался задушить. Суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей (около 30 тысяч гривен, - ред.).

Еще один оккупант, вернувшись в РФ, попался местным силовикам с боевыми гранатами. 53-летний россиянин был задержан на вокзале Екатеринбурга. Мужчина пояснил, что привез боеприпасы "с поля боя".

В Белгородской области же участились случаи изнасилований, которые совершают солдаты, прибывшие на ротацию.

Как сообщалось, два российских офицера убили своего солдата, а следы пытки на теле забинтовали, чтобы скрыть преступление. Однако свидетели не стали замалчивать правду и сейчас делятся этой информацией со своими знакомыми и родными.

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