Изнасилования и нападения. Солдаты РФ продолжают бесчинствовать, вернувшись домой

Так, наемник ЧВК "Вагнера" 16 сентября напал на сотрудников Росгвардии в гостинице Воронежа. Известно, что он недавно вернулся из так называемой "ДНР". При обыске у него нашли 476 патронов и возбудили уголовное дело.

В Туле оккупант устроил драку в пиццерии и избил стулом ее директора. А под Смоленском лейтенант ВС РФ совершил вооруженный налет на санаторий, где живут беженцы с детьми. Он не скрывал, что убивал людей в Украине.

В Брянске участника "спецоперации" осудили за дедовщину Он оказался командиром роты и был недоволен своим подчиненным, которого избил и попытался задушить. Суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей (около 30 тысяч гривен, - ред.).

Еще один оккупант, вернувшись в РФ, попался местным силовикам с боевыми гранатами. 53-летний россиянин был задержан на вокзале Екатеринбурга. Мужчина пояснил, что привез боеприпасы "с поля боя".

В Белгородской области же участились случаи изнасилований, которые совершают солдаты, прибывшие на ротацию.