Изнасилование в Кагарлыке: появились новые подозреваемые

Подозрение вручили еще двум полицейским
В деле о пытках и изнасиловании в Кагарлыке появились новые фигуранты. Сообщение о подозрении вручили еще двум полицейским.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
Новым фигурантом дела стал оперуполномоченный того же Кагарлыкского отделения полиции. Его подозревают в пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины).
Кроме того, еще одно подозрение вручили ранее задержанному полицейскому.
В ГБР рассказали, что после резонансных событий к ним стали обращаться люди с сообщениями о фактах пыток в Кагарлыкском отделении полиции.
В частности, в январе текущего года полицейские, ранее подозреваемые в пытках и изнасиловании, пытали двух лиц с целью получения признания в совершении краж.
"Правоохранители били потерпевших, перевозили их в багажном отделении автомобиля по окраине города. После доставки пострадавших в Кагарлыкский отдел полиции - применяли к ним электрический ток и приковывали наручниками к батарее в коридоре, где они находились до следующего дня", - рассказали в бюро.
Еще один факт избиения задержанных произошел в мае. Тогда полицейский нанес мужчине травмы средней тяжести.
"По данным фактам следователи ГБР сообщили о подозрении еще одному работнику Кагарлыкского отделения полиции, а также задержанным в мае оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции, которые сейчас содержатся в Киевском следственном изоляторе (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в ГБР.
Таким образом, официальные подозрения выдвинуты 4 сотрудникам Кагарлыкского отделения полиции.
Напомним, в мае двое полицейских вышеупомянутого отделения пытали и изнасиловали местную жительницу. Полицейских арестовали, отделение расформировали.
Сами правоохранители свою вину отрицают.
Как сейчас проходит расследование Кагарлыкского инцидента - в материале РБК-Украина.
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Автор: Роман Калиниченко