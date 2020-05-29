Изнасилование в Кагарлыке: 60 сотрудников отдела полиции вывели во внештат

В Кагарлицкий отдел Нацполиции Киевской области планируют набрать новых полицейских личного состава. Около 60 человек вывели во внештат после скандала вокруг изнасилования в отделе.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в видеообращении, которое транслировалось в ефире програмы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

По его словам, в Кагарлицком отделении Нацполиции во внештат вывели всего около 60 человек личного состава. Правоохранители пытаются установить причастных к преступлениям сотрудников Кагарлицкого отдела Нацполиции.

"Двое полицейских арестованы, подразделение это полностью распущено. Каждый из них выведен за штат. Это около 60-ти человек. Мы принимаем решение, кто из них мог быть причастным или хотя бы знал о совершавшемся факте. Все сотрудники дальше будут новые", - заявил Аваков.

Ранее сообщалось, что в ближайшие два месяца все сотрудники отдела пройдут переаттестацию.

Напомним, резонансное изнасилование в Кагарлыке произошло 24 мая, жертвой полицейских стала местная жительница Неля Вербицкая.

Голосеевский райсуд Киева взял под стражу сотрудников полиции Николая Кузива и Сергея Сулиму, делом занимается Государственное бюро расследований.

РБК-Украина писало, что Мониторинговая миссия ООН по правам человека осуждает пытки и изнасилование в Кагарлыке.