Изнасилование в Кагарлыке: новому подозреваемому избрали меру пресечения

Фото: полицейский (pixabay)

Полицейского отправили под круглосуточный домашний арест

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения третьему подозреваемому полицейскому по делу об изнасиловании в Кагарлыке. Его отправили под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщают "Граты".

Заседание проходило в закрытом режиме. При этом судья отклонила ходатайства стороны обвинения, которые просили безальтернативное содержание подозреваемого под стражей.

Отметим, новым подозреваемым в деле является 27-летний оперуполномоченный полиции Кагарлыка Евгений Трохименко. Его подозревают в пытках по ч.2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в конце мая этого года полицейских обвинили в изнасиловании в отделении Кагарлыка женщину, которую пригласили для допроса в качестве свидетеля. За изнасилование задержали полицейских местного райотдела Сергея Сулиму и Николая Кузива. 26 мая суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

В результате скандала отделение полиции Кагарлыка расформировали, окончательно отделение ликвидируют 25 июля.

Также РБК-Украина писало, что арестованные по подозрению в причастности к изнасилованию в Кагарлыке полицейские Николай Кузив и Сергей Сулима отрицают вину.

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Автор: Игорь Литвиненко