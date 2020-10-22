Изнасилование в Кагарлыке: ГБР может завершить расследование уже в октябре

Государственное бюро расследований может в октябре завершить следствие в отношении руководства и сотрудников полиции Кагарлыка Киевской области о пытках и изнасиловании. Четырем лицам предъявлено сообщение о подозрении, проведены все экспертизы.

Об этом заявил первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков в эфире телеканала "Украина 24".

"До сих пор расследовали, потому что были выявлены новые эпизоды. Более того, были выявлены новые вещественные доказательства - и противогаз, и специальные орудия, которые проходили генетические экспертизы, устанавливали принадлежность", - сообщил Бабиков.

По его словам, в деле есть и другие пострадавшие.

"Когда произошла огласка, начали в ГБР обращаться люди, которые подверглись пыткам. От этого уголовное производство начало расширяться… Когда увидели, что это не один и не два случая, уже необходимо было следователям дать оценку деятельности руководителя подразделения. Это также потребовало дополнительного сбора доказательств", - сказал Бабиков.

Напомним, в конце мая этого года полицейских обвинили в изнасиловании женщины в отделении Кагарлыка, которую пригласили для допроса в качестве свидетеля. Задержали полицейских местного райотдела Сергея Сулиму и Николая Кузива. 26 мая суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

В результате скандала отделение полиции Кагарлыка расформировали.

Также РБК-Украина писало, что арестованые по подозрению в причастности к изнасилованию в Кагарлыке полицейские Николай Кузив и Сергей Сулима отрицают вину.