Изнасилование в Кагарлыке: еще двум подозреваемым избрали меры пресечения

Голосеевский районный суд города Киева избрал меру пресечения двум подозреваемым по делу об изнасиловании в Кагарлыке. Одному из них избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, второму - содержание под стражей без права на залог.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По решению суда, оперуполномоченный Кагарлицкого отделения полиции, в ночь с 23 на 24 мая 2020 года по указанию о руководителя удерживал руки потерпевшей в то время, как его руководитель надел противогаз на женщину и с целью получения разоблачительных показаний периодически зажимал дыхательную трубку. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Второму правоохранителю, участнику другого эпизода пыток, который произошел в январе этого года, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, в мае двух полицейских обвинили в изнасиловании в отделении Кагарлыка женщины, которую пригласили для допроса в качестве свидетеля. За изнасилование задержали полицейских местного райотдела Сергея Сулиму и Николая Кузива. 26 мая суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

В результате скандала отделение полиции Кагарлыка расформировали, окончательно отделение ликвидируют 25 июля.

Кроме того, арестованные полицейские Николай Кузив и Сергей Сулима отрицают вину.