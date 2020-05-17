Как изменятся цены на продукты из-за карантина и засухи: эксперт дал прогноз

Цены на продукты в Украине изменятся из-за засухи и карантина. В Министерстве развития экономики рассказали, что в 2020 году соберут только 60 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на несколько миллионов меньше, чем в прошлом году. Также пострадает урожай овощей, который выращивается преимущественно в южных областях Украины, где ожидается засуха.

"По скорректированным прогнозам, в 2020 году из-за дефицита влаги и экономических факторов, обусловленных пандемией COVID-19, аграрии соберут 60 млн тонн зерновых и зернобобовых культур", – сообщили в министерстве.

Глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко в комментарии "Слово и дело" подчеркнул, что в 2020 году рекордного урожая в Украине точно не будет. Дорошенко уточнил, что зерновых будет меньше на несколько миллионов тонн, но конкретно просчитать никто не может. Сейчас все зависит от дождей. На текущий момент уже сильно пострадал урожай в южных областях. При этом стоимость продуктов из зерновых сильно не изменится.

"Сколько бы мы не собрали зерновых, на внутреннюю цену на хлеб и крупу это практически не повлияет. Исключением будет только гречка. Всего остального мы собираем больше, чем потребляем. Все в основном идет на экспорт: кукуруза, пшеница", – рассказал экономист.

При этом эксперт заявил, что в августе-сентябре мы увидим рост цены на зерновые.

"Относительно зерновых, важно, будет ли расти мировая цена на них или нет. Пока что цена стабильна. В марте был рост небольшой, в апреле цена упала, сейчас все достаточно стабильно. Поэтому в данном случае оснований для роста пока нет. Если в мире везде пшеницы соберут меньше, тогда, возможно, в августе-сентябре мы увидим рост цены на зерновые. Однако, каким будет этот рост, нельзя сказать, слишком далекие планы", – прокомментировал глава Национального совета экономического развития.

Также под вопросом находится урожай овощей. На текущий момент в Украине наблюдается дефицит лука, что может повлиять на его стоимость. Экономист также обратил внимание на проблему с огородами. В текущем году многие украинцы не смогли добраться на дачи или к огородам. Соответственно, продукции будет еще меньше, что может повысить цены на овощи.

"Однако сейчас горизонт планирования очень маленький: неделя, две. Что будет осенью с ценами, непонятно", – добавил эксперт.

По мнению Дорошенко, сдерживать цены на продукты будет низкая покупательная способность украинцев на фоне карантина. При этом уже сейчас в Украине большая часть продуктов стоит дороже, чем в европейских странах. Сейчас на украинском рынке идет борьба импортных и отечественных производителей. Отечественных – около 80%, импортных – около 15%.

"Они ведут борьбу между собой. Когда импорт в цене дешевле, понижается в цене и отечественная продукция. Но в любом случае цена на внутреннем рынке уже не может быть ниже, чем в Польше, например. Если цена в Польше не будет падать, то никакая внутренняя покупательная способность не повлияет на снижение цен. Себестоимость продукции будет говорить сама за себя. Дешевле просто не будут продавать. Оснований для роста сейчас нет. Но каждые две недели могут изменить ситуацию. Летом традиционно ожидается снижение цен на овощи, дефляции. Но, как будет в этом году, точно неизвестно", – прокомментировал глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

Напомним, что после ослабления карантина выросли тарифы такси.

Также РБК-Украина писало, что Госпродпотребслужба разъяснила механизм госрегулирования цен.