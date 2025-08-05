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В Ізмаїлі чоловік вбив поліцейського під час виконання службових обовʼязків

Фото: в Ізмаїлі чоловік вбив поліцейського під час виконання службових обовʼязків (t.me/UA_National_Police)
Автор: Тетяна Степанова

В Ізмаїлі Одеської області чоловік вбив поліцейського під час виконання ним службових обовʼязків. Його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Як повідомляється, трагічна подія сталася сьогодні близько 18:00 в місті Ізмаїл. 

Попередньо встановлено, що на околиці Ізмаїла працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили 45-річного водія мопеда для перевірки документів. Чоловік поводився агресивно, дістав зброю та почав стріляти у бік поліцейських. 

У результаті один з правоохоронців отримав поранення. У відповідь поліцейський застосував табельну зброю та поранив нападника.

Обох госпіталізували. Старший лейтенант поліції помер у лікарні.

Зловмисник з вогнепальними пораненнями наразі перебуває в лікарні. Його затримано у процесуальному порядку.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі. 

Схожі інциденти

Нагадаємо, нещодавно у Житомирській області п'яний озброєний чоловік погрожував поліцейським гранатою з висмикнутою чекою. Правоохоронці оголошували спецоперацію.

Також у Київській області стався смертельний інцидент. Чоловік кинув в поліцейських гранату, через що правоохоронцям довелося його нейтралізувати.

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ОдесаІзмаїлПоліцейські