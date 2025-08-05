В Ізмаїлі чоловік вбив поліцейського під час виконання службових обовʼязків

В Ізмаїлі Одеської області чоловік вбив поліцейського під час виконання ним службових обовʼязків. Його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Як повідомляється, трагічна подія сталася сьогодні близько 18:00 в місті Ізмаїл.

Попередньо встановлено, що на околиці Ізмаїла працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили 45-річного водія мопеда для перевірки документів. Чоловік поводився агресивно, дістав зброю та почав стріляти у бік поліцейських.

У результаті один з правоохоронців отримав поранення. У відповідь поліцейський застосував табельну зброю та поранив нападника.

Обох госпіталізували. Старший лейтенант поліції помер у лікарні.

Зловмисник з вогнепальними пораненнями наразі перебуває в лікарні. Його затримано у процесуальному порядку.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.