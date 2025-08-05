ua en ru
Вт, 05 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Ізмаїлі чоловік вбив поліцейського під час виконання службових обовʼязків

Ізмаїл, Одеська область, Вівторок 05 серпня 2025 21:21
UA EN RU
В Ізмаїлі чоловік вбив поліцейського під час виконання службових обовʼязків Фото: в Ізмаїлі чоловік вбив поліцейського під час виконання службових обовʼязків (t.me/UA_National_Police)
Автор: Тетяна Степанова

В Ізмаїлі Одеської області чоловік вбив поліцейського під час виконання ним службових обовʼязків. Його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Як повідомляється, трагічна подія сталася сьогодні близько 18:00 в місті Ізмаїл.

Попередньо встановлено, що на околиці Ізмаїла працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили 45-річного водія мопеда для перевірки документів. Чоловік поводився агресивно, дістав зброю та почав стріляти у бік поліцейських.

У результаті один з правоохоронців отримав поранення. У відповідь поліцейський застосував табельну зброю та поранив нападника.

Обох госпіталізували. Старший лейтенант поліції помер у лікарні.

Зловмисник з вогнепальними пораненнями наразі перебуває в лікарні. Його затримано у процесуальному порядку.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

Схожі інциденти

Нагадаємо, нещодавно у Житомирській області п'яний озброєний чоловік погрожував поліцейським гранатою з висмикнутою чекою. Правоохоронці оголошували спецоперацію.

Також у Київській області стався смертельний інцидент. Чоловік кинув в поліцейських гранату, через що правоохоронцям довелося його нейтралізувати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Ізмаїл Поліцейські
Новини
РФ планує до кінця року сформувати 10 нових дивізій, дві вже створено, - Сирський
РФ планує до кінця року сформувати 10 нових дивізій, дві вже створено, - Сирський
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському