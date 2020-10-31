В Измаиле произошло ДТП, погибли два человека и один пострадал

Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)

В субботу утром, 31 октября, в городе Измаил Одесской области автомобиль столкнулся с деревом. В результате погибли два человека, еще один пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В 5:04 в службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Измаил по улице Мира нужна помощь по извлечению погибших и пострадавшей из автомобиля, потерпевшего ДТП. По прибытию на место вызова спасатели установили, что произошло столкновение легкового автомобиля Citroen с деревом", - говорится в сообщении.

С помощью лебедки и буксира спасатели перетащили авто на проезжую часть с дерева. Для того чтобы извлечь погибших, потребовались гидравлические ножницы.

Фото с места происшествия (dsns.gov.ua)

"Гидравлическими ножницами работники ГСЧС срезали крышу и двери легкового автомобиля и изъяли 2 погибших (2001 -1991 г.р.) и 1 пострадавшую (1995 г.р.)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Ровно произошло масштабное ДТП с участием автобуса. В результате аварии один человек погиб.

Также РБК-Украина писало, что в Хмельницкой области в результате столкновения двух автомобилей погибли двое подростков.