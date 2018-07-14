Избившему украинского туриста россиянину запрещено покидать Турцию, - МИД

В МИД заверили, что украинский консул сделает "все необходимые действия, которые совершаются в таком случае"

Россиянин, которого подозревают в избиении украинского гражданина, туриста Андрея Совы, в результате которого мужчина умер, запрещено покидать территорию Турции. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает "Украинская правда".

Он также сообщил, что украинское посольство обратилось в прокуратуру с ходатайством сообщить о ходе расследования дела.

"Посольство (Украины в Турции, - ред.) обратилось в прокуратуру с ходатайством сообщить о ходе расследования дела", - сказал представитель МИД.

Кирилич заверил, что украинский консул сделает "все необходимые действия, которые совершаются в таком случае".

"Это - трагедия отдельной украинской семьи, а консул выполнит все необходимые действия, которые совершаются в таком случае", - подчеркнул он.

Напомним, умер украинский турист Андрей Сова, который пострадал в драке с россиянином на отдыхе в Турции. По информации родственников Совы, мужчина умер в субботу около 10:00.

Сообщалось, что сегодня в аэропорту Запорожье готовились принять санитарный самолет с украинцем на борту, однако рейс в итоге был неожиданно отменен.

Так, 7 июля в турецкой Аланье россиянин избил 57-летнего украинца Андрея Сову. Мужчина в бессознательном состоянии был госпитализирован в реанимацию, все это время он пребывал в коме.

Отмечалось, что драка произошла во время просмотра четвертьфинала Чемпионата мира-2018 Хорватия - Россия.