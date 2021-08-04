Избившего танцора Дорофеевой военного уволили из УГО

Руководство Управления государственной охраны (УГО) Украины уволило сотрудника, который подозревается в избиении танцора шоу-балета певицы Надежды Дорофеевой. В УГО также осудили поступок военного.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УГО.
Отмечается, что сегодня состоялось служебное совещание по действиям военнослужащего. По его итогам было принято решение уволить сотрудника из рядов УГО.
"Мы осуждаем такие агрессивные акты и считает недопустимым совершение таких позорных поступков", - добавили в управлении.
Там подчеркнули, что принципиальная позиция руководства УГО заключается в том, что в управлении не должны служить военные, которые нарушают принципы морали развитого общества.
Напомним, 2 августа сотрудника УГО задержали по подозрению в избиении танцора Дорофеевой. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.
Отметим, инцидент произошел 1 августа возле дома артиста. Танцор получил тяжелую закрытую черепно-мозговую травму. Он находится в больнице.