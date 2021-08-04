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Избившего танцора Дорофеевой военного уволили из УГО

Автор: Дмитрий Кузнецов

Руководство Управления государственной охраны (УГО) Украины уволило сотрудника, который подозревается в избиении танцора шоу-балета певицы Надежды Дорофеевой. В УГО также осудили поступок военного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УГО.

Отмечается, что сегодня состоялось служебное совещание по действиям военнослужащего. По его итогам было принято решение уволить сотрудника из рядов УГО.

"Мы осуждаем такие агрессивные акты и считает недопустимым совершение таких позорных поступков", - добавили в управлении.

Там подчеркнули, что принципиальная позиция руководства УГО заключается в том, что в управлении не должны служить военные, которые нарушают принципы морали развитого общества.

Напомним, 2 августа сотрудника УГО задержали по подозрению в избиении танцора Дорофеевой. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Отметим, инцидент произошел 1 августа возле дома артиста. Танцор получил тяжелую закрытую черепно-мозговую травму. Он находится в больнице.

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