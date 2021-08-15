Избиение журналиста под ОП: полиция сообщила о подозрении нападавшим
Полиция Киева сообщила о подозрении двум лицам, которые вчера напали на фотокорреспондента интернет-издания. Злоумышленникам грозит до пяти лет заключения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Полиции Киева.
"Полицейские обратились в суд с ходатайствами об избрании им мер пресечения. За содеянное фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы", - отмечает пресс-служба.
Сейчас полиция работает над тем, чтобы установить роль других участников в совершении правонарушения.
Извинения нападавших не освобождает их от ответственности, однако суд может учесть раскаяние и материальную компенсацию расходов на лечение журналиста со стороны злоумышленников.
Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности того, как два человека избили журналиста Интернет-издание "Буквы" во время акции под Офисом президента.