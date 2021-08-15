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Избиение журналиста под ОП: полиция сообщила о подозрении нападавшим

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Киев, Воскресенье 15 августа 2021 19:39
Избиение журналиста под ОП: полиция сообщила о подозрении нападавшим Фото: полиция сообщила о подозрении нападавшим на журналиста (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Полиция Киева сообщила о подозрении двум лицам, которые вчера напали на фотокорреспондента интернет-издания. Злоумышленникам грозит до пяти лет заключения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Полиции Киева.

"Полицейские обратились в суд с ходатайствами об избрании им мер пресечения. За содеянное фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы", - отмечает пресс-служба.

Сейчас полиция работает над тем, чтобы установить роль других участников в совершении правонарушения.

Извинения нападавших не освобождает их от ответственности, однако суд может учесть раскаяние и материальную компенсацию расходов на лечение журналиста со стороны злоумышленников.

Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности того, как два человека избили журналиста Интернет-издание "Буквы" во время акции под Офисом президента.

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