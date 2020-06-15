Избиение демонстрантов под судом по делу Стерненко: двух полицейских отстранили

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко отстранил от выполнения обязанностей двух правоохранителей, которые избивали демонстрантов во время стычек под судом по делу активиста Сергея Стерненко. В ходе стычек между активистами и правоохранителями были задержаны пять человек.

Об этом в комментарии РБК-Украина подтвердила спикер полиции Киева Оксана Блищик.

Как отметили в полиции, такое решение связано с возможным превышением силы сотрудником полиции.

Ранее журналисты "Радио.Свобода" опубликовали фотографию, на которой видно, как двое правоохранителей применяют физическую силу к одному из активистов - один из полицейских нанес лежачему демонстранту удар ногой в область спины.

Отметим, 15 июня продолжилось судебное заседание по избранию меры пресечения активисту Сергею Стерненко. Ему на прошлой неделе сообщили о подозрении в умышленном убийстве и ношении холодного оружия. По версии правоохранителей, активист превысил меры самообороны, во время нападения на него в 2018 году, нанеся одному из нападавших удар ножом в сердце, от чего тот умер.

Как писало РБК-Украина, 15 июня под стенами Шевченковского районного суда Киева произошли несколько стычек между полицией и активистами, в ходе которой были задержаны пять человек.

В результате столкновений руководством полиции Киева назначено служебное расследование, материалы дела будут направлены в Государственное бюро расследований.