Із заяви голови Єврокомісії прибрали фрагмент про загибель 100 тисяч українських військових

У своєму зверненні президентка Єврокомісії з посиланням на неназвані джерела повідомила, що нібито в Україні "загинуло понад 20 000 мирних жителів і понад 100 000 українських військових".

При цьому пізніше її заяву було відредаговано та опубліковано без даних про втрати України - як серед цивільних, так і серед військових. Проте Єврокомісія не надала жодних пояснень такого кроку.

Додамо, що речник президента України Сергій Никифоров у коментарі "Суспільному" зазначив, що інформація про втрати "чутлива", тому її може озвучувати лише головнокомандувач ЗСУ, міністр оборони або сам президент.

Нагадаємо, у серпні головнокомандувач Валерій Залужний повідомив, що з початку повномасштабної війни РФ проти України загинули майже 9 тисяч українських військових.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США, генерал Марк Міллі заявляв, що Україна та Росія втратили вбитими та пораненими приблизно по 100 тисяч військових. При цьому секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що ці дані не відповідають дійсності.

До того ж, президент Володимир Зеленський зазначав, що втрати України у війні в 10 разів менші за російські.

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