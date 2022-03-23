UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из-под завалов Харьковской ОГА достали тело еще одной погибшей

Фото: последствия удара по Харьковской ОГА (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Из-под завалов Харьковской облгосадминистрации (ОГА), которая пострадала в результате ракетного удара 1 марта, достали еще одну погибшей. Ей оказалась местная волонтерка Виктория Ютина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ее друга Артема Кочергина.

По его словам, волонтерку нашли на 22-й день после ракетного удара, все это время спасатели разбирали завалы. Ютина присоединилась к волонтерам с начала войны России против Украины.

Погибшая была выпускницей Харьковской государственной академии культуры.

Напомним, 1 марта российские войска нанесли ракетный удар по Харькову, в результате атаки было разрушено здание областной государственной администрации. В первый день сообщалось как минимум о семи погибших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна России против Украины