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Из-под завалов Харьковской ОГА достали тело еще одной погибшей

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Харьков, Среда 23 марта 2022 13:39
Из-под завалов Харьковской ОГА достали тело еще одной погибшей Фото: последствия удара по Харьковской ОГА (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Из-под завалов Харьковской облгосадминистрации (ОГА), которая пострадала в результате ракетного удара 1 марта, достали еще одну погибшей. Ей оказалась местная волонтерка Виктория Ютина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ее друга Артема Кочергина.

По его словам, волонтерку нашли на 22-й день после ракетного удара, все это время спасатели разбирали завалы. Ютина присоединилась к волонтерам с начала войны России против Украины.

Погибшая была выпускницей Харьковской государственной академии культуры.

Напомним, 1 марта российские войска нанесли ракетный удар по Харькову, в результате атаки было разрушено здание областной государственной администрации. В первый день сообщалось как минимум о семи погибших.

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