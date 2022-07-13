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Из-под завалов в Часовом Яру достали тело еще одного погибшего: сколько всего жертв

Фото: число погибших в Часовом Яру уже достигло 46 (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Мария Кучерявец

Количество жертв в результате ракетного удара по дому в Часовом Яру уже выросла до 46. Этой ночью из-под завалов достали тело еще одного погибшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Донецкой области.

"Ночью из-под завалов разрушенного дома в Часовом Яру изъято тело еще 1 погибшего лица. По состоянию на 08:00 13 июля личным составом Главного управления выявлено и изъято из-под завалов тела 46 погибших человек, из них 1 ребенок (мальчик около 9 лет)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, спасены из-под завалов 9 человек.

Также проведена расчистка и разбор более 465 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются.

"От Главного управления привлечено 56 человек и 8 единиц техники, два автокрана, два погрузчика и автогрейдер от местных органов власти, на месте дежурит 1 автомобиль скорой медицинской помощи", - добавляют в ГСЧС.

Напомним, 9 июля российские оккупанты совершили ракетный обстрел Часового Яра, атаковав одну из пятиэтажек. В результате погибли десятки человек, число жертв продолжает ежедневно расти.

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Донецкая областьракетный ударГСЧС