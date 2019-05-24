В июне цена газа для жителей Николаевской области вырастет на 38 копеек

С мая бытовые потребители газа в зависимости от региона платят разную цену за газ. Цена на природный газ для жителей Николаевской области в мае составила 8,43 гривен за куб. м, но уже в июне она составит - 8,81 гривен за куб.м. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Николаевгаз Сбыт".

Причиной таких изменений стало введение новых тарифов на транспортировку газа по магистральным газопроводам, а также колебания оптовой цены государственного монопольного поставщика. При этом тариф ООО "Николаевгаз Сбыт" остался неизменным и составляет не более 2,2% от стоимости газа.

"Такое нововведение вызвано решением НКРЭКУ ввести для АО "Укртрансгаз" фиксированные тарифы на услуги транспортировки природного газа. До сих пор тарифы транспортировки магистральными газопроводами, входящие в структуру цены газа, были разными для разных областей. Это позволяло держать цену газа для бытовых нужд на одном уровне по всей Украине. Но теперь транспортировщики получат за свои услуги фиксированную плату - так называемый "тариф для точки выхода с физическим расположением к прямым потребителям", то есть своеобразную абонплату за доставку газа магистральными газопроводами. И этот тариф составляет 19 коп. с каждого оплаченного бытовыми потребителями кубометра газа", - говорится в сообщении.

Кроме того, конечная цена для населения будет меняться ежемесячно в зависимости от колебаний оптовой цены газа государственного монопольного поставщика НАК "Нафтогаз Украины" с учетом его торговой наценки. В частности, в мае цена газа для региональных поставщиков от НАКа для бытовых нужд составляет 7188 гривен за тыс. куб. м (с НДС), а с 1 июня вырастет до 7558,80 гривен.

В пресс-службе отметили, что учитывая все изменения указанных составляющих, цена газа для николаевцев с 1 мая составляет 8432,93 за тыс. куб. м, а в июне составит 8813 за тыс. куб. м.

Такие изменения вызывают беспокойство в компании "Николаевгаз Сбыт", ведь это может привести к увеличению обращений потребителей относительно пересчета объемов потребленного газа.

"Несвоевременная передача показаний газовых счетчиков приводит к разногласиям между фактическим потреблением и расчетными начислениями. А теперь ежемесячные колебания цены могут привести и к значительным расхождениям в суммах, начисленных потребителям к оплате за газ. Поэтому мы обращаемся к нашим клиентам с просьбой своевременно передавать показания своих газовых счетчиков - с 1 по 5 число месяца, чтобы избежать недоразумений и необходимости делать перерасчеты. Информацию о том, как это сделать, можно найти на нашем официальном сайте в разделе "Как передать показания счетчика", - говорит директор ООО "Николаевгаз Сбыт" Наталья Левченко.