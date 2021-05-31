В июне темпы вакцинации значительно ускорятся, - Ляшко

Он подчеркнул, что сейчас нет достаточного количества вакцины, чтобы полностью загрузить все платформы, которые есть.

"Сейчас на территории Украины есть полтора миллиона доз вакцины CoronaVac. Пол миллиона Pfizer пришло, пол миллиона доезжает. И пол миллиона в рамках COVAX мы получим на неделе – 7 июня. Уже оформляются документы на поставку вакцины AstraZeneca", - сказал министр.

Ляшко заверил, что уже в июне темпы вакцинации населения значительно ускорятся.

"Уже в июне у нас должен быть первый такой старт, когда большое количество вакцины одновременно будет на территории Украины", - сказал министр.