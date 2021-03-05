На Прикарпатье спецкомиссия проверит все COVID-больницы

Председатель Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук заявил, что информация о нехватке мест в больницах области для больных коронавирусом не соответствует действительности. При этом будет проведена инспекция по всем медучреждениям.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Появилась информация о том, что в Ивано-Франковске отсутствуют больничные койки для больных COVID-19. Сообщаю, что это не соответствует действительности", - подчеркнул Бойчук.
Он подтвердил, что в регионе сложная ситуация с распространением коронавируса, а в некоторые дни количество новых случаев инфицирования доходило до критической.
"Не простую ситуацию обостряла информация о том, что больницы переполнены кое-где на 114%. Облгосадминистрация оперативно отреагировала на эту информацию. Мы заметили в статистических данных, которые предоставляют медицинские учреждения, некоторые несоответствия", - говорится в сообщении.
Председатель ОГА сообщил, что для выяснения ситуации была создана соответствующая комиссия областной государственной администрации. В нее также вошли представители Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины. Основное задание, которое получила комиссия - выяснить причину несовпадения цифр от медучреждений в разных базах данных.
По словам Бойчука, 3 марта комиссия облгосадминистрации вместе с правоохранителями выяснила в ходе проверки, что загруженность койко-мест больными коронавирусом часто ниже, чем это декларируется.
"Сейчас мы не хотим делать громких заявлений. Но, несмотря на полученные данные, областная государственная администрация и правоохранительные органы проведут проверки во всех учреждениях здравоохранения, которые оказывают помощь больным с коронавирусом, чтобы увидеть реальную картину заполнения койко-мест по области", - пообещал Бойчук.
Напомним, 2 марта глава управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета Мария Бойко заявила, что в областном центре переполнены больницы для пациентов с коронавирусом. Больных приходится размещать в коридорах. По ее словам, в больницах используют все доступные кровати, в том числе списанные и старые.