В Ивано-Франковской области зафиксировали новую вспышку коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вирус подтвердили у 8 жителей села Княжолуки

Из села Княжолуки Ивано-Франковской области в районную больницу госпитализировали 20 человек, у 8 из них подтвердили коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

По словам первого замглавы Ивано-Франковской ОГА Марии Савки, госпитализация жителей началась 28 апреля. Сейчас состояние большинства больных оценивается как средней тяжести. Возраст пациентов - 50-64 лет.

"Ситуация с заболеванием коронавирусом в Княжолуках является достаточно серьезной. По состоянию на 11 часов из села в Долинскую КНП госпитализировали 20 человек. Всего с помощью лабораторного ПЦР-исследования наличие вируса подтвердили у восьми человек, а у четырех тест показал отрицательный результат. В интенсивном боксовом отделении находятся 6 человек. Их состояние средней тяжести. Один человек находится в реанимационном отделении, но ПЦР-результат на коронавирус у него отрицательный", - сообщила Савка.

Еще 13 жителей села находятся в терапевтическом отделении долинской больницы, их состояние также оценивают как средней тяжести.

По словам Савки, в Княжолуках провели дезинфекцию. Сейчас устанавливаются лица, которые контактировали с инфицированными. Ранее глава Долинской ОТО Владимир Гаразд заявил, что вспышка коронавируса в Княжолуках произошла из-за нарушения жителями села карантинных требований.

Со вчерашнего дня в Украине стартовал первый этап карантинных смягчений. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, вспышки вируса в отдельных регионах все еще происходят из-за того, что украинцы теряют бдительность и пренебрегают карантинными ограничениями.

Напомним, вчера вспышку коронавирусной инфекции зафиксировали в детской больнице в Харьковской области. Также сообщалось, что Минздрав начал расследование причин вспышек в Черновицкой области, которая сейчас является лидером по числу инфицированных в Украине.