В Ивано-Франковской ОГА сообщили детали относительно умершей женщины с подозрением на COVID-19

Женщина, которая умерла в Ивано-Франковской области и была с подозрением на коронавирус, также имела ряд других болезней. Об этом сообщили в Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Как отметили в ОГА, анализы женщины отправили в лабораторию Киева. Лабораторные результаты ожидаются в ближайшее время.

"17 марта в нее повысилась температура и начался кашель. Дома она занималась самолечением. 19 марта ее состояние ухудшилось, но она продолжила принимать антибиотики. В пятницу, 20 марта, дочь вызвала "скорую", но женщина от госпитализации отказалась. Умершая имела ряд сопутствующих заболеваний. Она была госпитализирована 22 марта. Находилась под аппаратом искусственной вентиляции легких", - сообщили в ОГА.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 23 марта в Ивано-Франковской области умерла 65-летняя жительница села Чукаловка. Накануне она была госпитализирована с подозрением на коронавирус, однако лабораторного подтверждения наличия вируса еще нет.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковской области две медсестры заразились коронавирусом. Они контактировали с женщиной, которая скончалась от COVID-19.