В Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП, два человека погибли и трое ранены

Информация о ДТП поступила спасателям 14 августа в 03:15 от дежурного полиции.

Поступило сообщение о том, что в Надворнянском районе на автомобильной дороге государственного значения "Мукачево-Львов" произошло ДТП, и предварительно пятерых людей зажало в автомобиле, нужна помощь спасателей для их деблокировки.

Прибыв к месту вызова спасатели установили, что два человека погибли и трое травмированы. Последних госпитализировали.

"Дополнительно проведена работа по отключению аккумуляторных батарей автомобиля. К оказанию помощи при ДТП привлекалось 10 спасателей", - говорится в сообщении.