В Ивано-Франковской области предотвратили заказное убийство местного предпринимателя

Отмечается, что поздним вечером 5 августа в Ивано-Франковске полицейские остановили автомобиль и при его досмотре обнаружили автомат с глушителем и оптическим прицелом. Кроме того, в машине были найдены пакеты с пластиковыми бутылками, наполненными легковоспламеняющейся жидкостью, GPS-трекер и два комплекта номерных знаков.

Водителя и пассажира задержали. В ходе предварительного расследования было установлено, что 26-летний уроженец Беларуси и 29-летний житель Киева планировали убить местного предпринимателя.

"Во время проведения санкционированных обысков по местам проживания задержанных полицейские изъяли доказательства, свидетельствующие о тщательной подготовке к преступлению", - уточнили в Нацполиции.

Задержанным сообщено о подозрении за подготовку к умышленному убийству по заказу по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14 п. 11 п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Фото: в Ивано-Франковске предотвратили заказное убийство предпринимателя (gp.gov.ua)