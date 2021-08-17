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В Ивано-Франковской области на праздновании свадьбы произошло массовое отравление

Автор: Инна Собора

В селе Поляница Ивано-Франковской области произошло массовое отравление во время празднования свадьбы. В больницы попали 11 человек, среди которых трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Так, 16 августа к спасателям поступила информация, что в период с 13 по 16 августа в Яремчанскую центральную городскую больницу и Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит госпитализированы 11 человек, из них 3 детей (2004 - 2010 годов рождения).

11 августа они праздновали свадьбу в селе Поляница Надворнянского района.

"Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - сообщили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви Киевской области зафиксировали вспышку сальмонеллеза после посещения кафе.

Напомним, в июле в Карпатах в несанкционированном спортивном лагере произошло массовое отравление детей.

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Ивано-Франковская областьМассовое отравление