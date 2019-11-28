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В Ивано-Франковской области поезд сбил полицейский автомобиль

Новости » Происшествия     28.11.2019 - 11:39
В Ивано-Франковской области поезд сбил полицейский автомобиль
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате аварии в Ивано-Франковской области пострадали трое людей

В Ивано-Франковской области, в селе Братковцы Тисменицкого района поезд сбил полицейский автомобиль, в результате пострадали трое людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Как сообщается, в ДТП попал наряд в составе сотрудника полиции, четырех военнослужащих Национальной гвардии. В результате аварии пострадали трое людей. Еще двое правоохранителей обошлись осмотром медиков.

"Водитель, не убедившись в безопасности движения, выехал на железнодорожное полотно и допустил столкновение автомобиля с поездом № 606 сообщением Львов-Рахов", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве произошла авария с участием автомобиля полиции и такси. В результате аварии пострадали четыре человека: двое полицейских и пассажиры такси - женщина и ребенок.

Также в Кропивницкого сотрудник Национальной полиции в Кировоградской области совершил наезд на пешехода, от полученных травм мужчина скончался.

Также сообщалось, что в Харькове произошло смертельное ДТП с участием пешехода. На улице Кольцевой автомобиль совершил наезд на мужчину, который от полученных травм погиб.

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Новости Украины ДТПполицияИвано-Франковская область
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