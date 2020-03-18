В Ивано-Франковской области с подозрением на коронавирус госпитализировали девять человек

В Ивано-Франковской области с подозрением на коронавирус COVID-19 госпитализировали девять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской ОГА.

По словам и.о. главы облгосадминистрации Виталия Федорива, на сегодня в области нет ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания коронавирусом.

"С подозрением в инфекционной больнице находятся девять человек. Также есть один смертельный случай, когда в результате осложнений от гриппа умерла женщина. Ее анализы отправлены в лабораторный центр Киева. Результаты ожидаем", - добавил он.

В свою очередь, местные СМИ сообщают, что в Ивано-Франковской инфекционной больнице умерла 56-летняя женщина. Она была госпитализирована после трех дней болезни по направлению терапевта. С каждым днем ее состояние ухудшалось, поэтому спасти жизнь больного не удалось. Лабораторно у нее уже подтвержден грипп типа А.

Напомним, по состоянию на 18 марта в Украине зафиксированы 14 случаев заражения коронавирусом, а также два летальных случая. От коронавируса скончалась 71-летняя жительница Радомышльского района Житомирской области и 33-летняя жительница Черновицкой области.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины в течение 17 марта поступило 41 подозрение на коронавирус. Всего с начала 2020 года поступило 181 сообщение о подозрении на COVID-19.