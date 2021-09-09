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В Ивано-Франковской области отказались от вакцинации 32% работников сферы образования

Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

В Ивано-Франковской области вакцинировали от коронавируса 10 332 работника сферы образования. От прививки отказались 12 274 человека.

Об этом сообщили в Департаменте образования, науки и молодежной политики Ивано-Франковской ОГА в ответ на запрос РБК-Украина.

В области вакцинировали от коронавируса 10 332 работника сферы образования, что составляет 28% от общего их количества.

В учреждениях дошкольного образования привиты работники:

  • 80% - 19 заведений,
  • 79-60% - 39 заведений,
  • 59-30% - 84 заведения,
  • 29% - 241 заведение.

В учреждениях общего среднего образования привиты работники:

  • 80% - 23 заведения,
  • 79-60% - 31 заведение,
  • 59-30% - 182 заведения,
  • 29% - 316 заведений.

От вакцинации отказались 12 274 человека (32%). Планируется провакцинировать еще 14 870 человек (40%).

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