В Ивано-Франковской области отказались от вакцинации 32% работников сферы образования

В Ивано-Франковской области вакцинировали от коронавируса 10 332 работника сферы образования. От прививки отказались 12 274 человека.
Об этом сообщили в Департаменте образования, науки и молодежной политики Ивано-Франковской ОГА в ответ на запрос РБК-Украина.
В области вакцинировали от коронавируса 10 332 работника сферы образования, что составляет 28% от общего их количества.
В учреждениях дошкольного образования привиты работники:
В учреждениях общего среднего образования привиты работники:
От вакцинации отказались 12 274 человека (32%). Планируется провакцинировать еще 14 870 человек (40%).