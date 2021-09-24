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В Ивано-Франковской области младенец умер от COVID. Мать болела перед родами

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Ивано-Франковск , Пятница 24 сентября 2021 16:36
В Ивано-Франковской области младенец умер от COVID. Мать болела перед родами Фото: в Ивано-Франковской области младенец умер от COVID после рождения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Коломыйском районе от осложнений, вызванных коронавирусом, умерла новорожденная девочка. Ее мать болела COVID-19 перед родами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Galka.

Отмечается, что 26-летняя беременная женщина заболела коронавирусом еще в начале сентября, однако приняла решение отказаться от госпитализации в роддом. 11 сентября она сделала ПЦР-тест в одной из частных лабораторий, который оказался также положительным. Женщина в очередной раз отказалась обратиться за помощью к врачам и продолжила лечение дома.

16 сентября повторный ПЦР-тест показал отрицательный результат, а уже 18 сентября - женщина поступила в роддом где и родила девочку.

Сразу после рождения, ребенка перевели в реанимацию из-за ухудшения его самочувствия и подсоединили к ИВЛ. Девочка умерла в тот же день из-за врожденной пневмонии. Согласно посмертному анализу - у младенца обнаружили коронавирус.

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