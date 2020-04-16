В Ивано-Франковской области коронавирус обнаружили у трех священников

В Ивано-Франковской области коронавирусом заразились трое священников, еще восемь - с подозрением. Об этом сообщил и.о. главы Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорова.

По его словам, в области у восьми священнослужителей подозревают заражение коронавирусом. Шестеро из них проходят лечение в медицинских учреждениях, двое находятся на самоизоляции.

Отметим, в Ивано-Франковской области лабораторно подтверждено 401 случай коронавируса, из них 31 человек умер.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киево-Печерской лавре подтвердили около 100 заболеваний коронавирусом.

Кроме того, 14 апреля в связи со вспышкой коронавируса на территории Киево-Печерской лавры, городская власть приняла решение о закрытии монастыря на карантин.

РБК-Украина сообщало, о второй смерти от вируса на территории монастыря. Скончались один из монахов и архимандрит Нектарий.

Всего по данным Центра гражданского здоровья, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.