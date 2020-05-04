В Ивано-Франковской области COVID-19 заразились 12 медиков "скорой"

В Ивано-Франковской области коронавирусом заболели 12 работников областного клинического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Об этом сообщил глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.

По его словам, половина случаев заражения вирусом среди медиков скорой помощи припадает на областной центр.

"Если взять Ивано-Франковское отделение экстренной медицинской помощи, то в самом Ивано-Франковске шесть больных, по всей области - 12", - заявил Федорив.

При этом он добавил, что в целом в области коронавирус обнаружили у 223 медицинских работников, 82 - в Ивано-Франковске и 141 - в районных больницах.

Напомним, в целом по Украине на 4 мая подтвержден 12 331 случай коронавируса, в том числе 418 - за последние сутки. При этом зафиксировано 303 летальных случая, вылечились более 1 600 пациентов.

Кроме того, за сутки коронавирусом заболели еще более 60 медиков и 20 детей. С начала эпидемии заболели 2387 медика и 855 детей. При этом 18 медработников умерли от осложнений вызванных COVID-19, а 358 медиков - выздоровели.