Под Ивано-Франковском произошло тройное ДТП, есть погибший и пострадавшие

В Ивано-Франковской области произошло столкновение двух мотоциклов и одного автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб один человек и еще трое получили ранения.

Об этом сообщает "Галка".

Как сообщается, 28-летний водитель мотоцикла Kawasaki ZX6, двигаясь рядом с другим мотоциклом Yamaha, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Toyota RAV4. Кроме того, водитель мотоцикла Yamaha с пассажиром, не соблюдая интервала, не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с ограждением.

В результате аварии водитель Kawasaki ZX6 погиб на месте происшествия. Его пассажира, а также водителя и пассажира другого мотоцикла госпитализировала карета скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля Toyota RAV4 не получил повреждений.

Напомним, 2 августа, в Николаеве в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали семь человек, из которых трое детей.

Кроме того, вчера в Черкасской области столкнулись три автомобиля, в результате чего один человек погиб, еще четверо были травмированы.

Также 1 августа в Запорожской области столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате аварии погибли четыре человека.