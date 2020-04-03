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В Ивано-Франковском перинатальном центре выявили новые случаи COVID-19

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 20:41
В Ивано-Франковском перинатальном центре выявили новые случаи COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Лабораторно подтвердили 3 случая

В Ивано-Франковском перинатальном центре обнаружили 3 случая коронавируса. Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем видеообращении на странице в Facebook.

По словам Марцинкива, после смерти одной из рожениц, у которой было подозрение на коронавирус, в городском перинатальном центре провели массовое тестирование медиков и пациентов.

"Сделано 110 тестов, из них 5 положительных, трое ПЦР системой были подтверждены. Эти люди на изоляции, они в нормальном состоянии. Продолжаем дальше тестирования", - отметил Марцинкив.

Оперативно о состоянии дел

Опубликовано Русланом Марцінковим Пятница, 3 апреля 2020 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковском городском перинатальном центре умерла женщина с подозрением на коронавирус. Вскрытие обнаружило у умершей двустороннюю пневмонию.

До этого летальные случаи от коронавируса зафиксировали в областном перинатальном центре Ивано-Франковска. Первой скончалась 37-летняя роженица, а в тот же день в перинатальном центре скончалась 60-летняя женщина, в которой была гинекологическая патология.

Кроме того, коронавирус обнаружили у врача и акушерки, которые контактировали с умершей 37-летней женщиной.

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