В Ивано-Франковском перинатальном центре умерла вторая пациентка с COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Умерла 60-летняя женщина, которая поступила на операцию

Вторая пациентка с коронавирусом умерла в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Об этом сообщил и.о. главы Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив, передают местные СМИ.

По его словам, первой умершей была роженица с Болехова, у которой коронавирус подтвердился накануне. Кроме того, коронавирус подтвердился у 60-летней женщины, которая умерла в перинатальном центре 30 марта. Пациентка поступила в медучреждение на операцию.

Руководитель перинатального центра Юрий Павлушинский отметил, что на сегодня в учреждении четыре пациентки с температурой, их перевели в отдельные палаты и провели экспресс-тесты на коронавирус с отрицательным результатом. Лабораторные результаты ожидаются завтра.

Кроме того, в перинатальном центре инфицированы четыре врача.

Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе возможно резкое увеличение случаев COVID-19, поскольку на подтверждение направили около 70 быстрых тестов.

Также сообщалось, что во Львовской области зафиксировали еще 13 новых подозрений на COVID-19.