В Ивано-Франковском перинатальном центре с роженицей контактировали заболевшие COVID-19 врачи

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

С умершей женщиной контактировали врач и анестезиолог, однако установить заразили ли они женщину - невозможно

В Ивано-Франковском перинатальном центре с роженицей, у которой подтвердили коронавирус и которая умерла после родов, контактировали один врач и одна акушерка, у которых также обнаружили коронавирус. Об этом заявил директор департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Чемный, сообщает "Громадське".

По его словам, 37-летняя женщина попала в больницу под наблюдение гинекологов еще за месяц до родов.

"Женщина поступила с соматическим заболеванием, подозрением на гестоз (осложнения во время беременности - ред.), у нее были сопутствующие заболевания, однако буквально за один день до родов у нее появились проявления вирусной инфекции", - сообщил Чемный.

Женщина была переведена в специальное отделение. Она сообщила врачу, что была в Польше, но в ноябре 2019 года.

"К сожалению, ее состояние ухудшилось, нарастала дыхательная недостаточность и после рождения ребенка женщина умерла на второй день", - сообщил он.

При этом он уточнил, что врачи не считают, что она заразилась в Польше, а установить, где она подхватила вирус, нет возможности.

"До родов этой женщины у нас не было, среди пациентов и среди врачей, даже подозрения на коронавирусную инфекцию. Однако на данный момент у нас есть три работника из перинатального центра (врач и две акушерки - ред.), которые действительно сейчас с положительным результатом на Covid-19", - сообщил Чемный.

Он также сообщил, что врач и анестезиолог контактировали с женщиной, однако установить заразили ли они женщину - невозможно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске умерла роженица с подозрением на коронавирус. Позже оказалось, что ее тест на коронавирус дал положительный результат.

Кроме того, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе возможно резкое увеличение случаев COVID-19, поскольку на подтверждение направили около 70 быстрых тестов.