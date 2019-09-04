В Ивано-Франковске задержали виновника ДТП с маршруткой

В Ивано-Франковске правоохранители задержали водителя грузовика, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с маршруткой вблизи села Боднарь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

По предварительным данным полиции, 60-летний водитель грузовика двигаясь по автодороге Н-10 "Стрый - Черновцы" не выбрал безопасную скорость, в результате чего заднюю часть прицепа занесло на встречную полосу, где он столкнулся с маршруткой.

После ДТП водитель грузовика скрылся с места происшествия, однако вскоре он был найден правоохранителями.

"Водитель-виновник задержан в порядке ст. 208 КПУ Украины. Решается вопрос об объявлении о подозрении и избрания меры пресечения", - отметили в полиции.

Кроме того, по факту ДТП было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 - нарушение правил дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области произошло столкновение маршрутки с грузовиком. В результате аварии погибла одна пассажирка маршрутки. Тогда подробности происшествия не сообщались, но отмечалось, что водитель грузовика скрылся с места инцидента.

РБК-Украина писало, что в Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и легкового автомобиля, в результате чего пострадали пять человек, среди них - 2 ребенка.