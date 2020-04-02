Экспресс-тесты в Ивано-Франковске выявили более 100 случаев коронавируса

Иллюстративное фото (УНИАН)

Для ПЦР проверки передали 105 позитивных экспресс-тестов на коронавирус

В Ивано-Франковске с помощью экспресс-тестов подтвердили коронавирус у 106 человек. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив, передают местные СМИ.

При этом он добавил, что в Ивано-Франковске подтверждено уже 25 случаев заражения вирусом.

"В городских учреждениях, в стационарах находятся 153 человека с пневмонией, а это подозреваемые на коронавирус. 27 детей находятся в городской детской клинической больнице. Провели 319 экспресс-тесты, 106 из которых дали положительные результаты", - сказал мэр.

Он также сообщил, что анализы были переданы на ПРЛ-исследования.

Напомним, в связи с распространением коронавируса в Ивано-Франковске со 2 апреля ограничивают въезд в город. Также с 1 апреля вводится ограничение на пользование детскими, игровыми и спортивными площадками на время карантина, а также вводится запрет на посещение парков и разведение костров на улице.

Кроме того, по состоянию на 1 апреля в Украине подтверждены 669 случаев коронавируса. Из них 120 были выявлены за прошлые сутки. В Ивано-Франковской области лабораторно подтверждены 64 случая COVID-19.