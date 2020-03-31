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В Ивано-Франковске умерла роженица с подозрением на коронавирус

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 14:42
В Ивано-Франковске умерла роженица с подозрением на коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У умершей взяли образцы анализов на тест на коронавирус

В Ивано-Франковске в областном родильном доме умерла роженица с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает местное издание Galka.if.ua.

Вместе с тем, генеральный директор родильного дома Юрий Павлушинский подтвердил факт смерти женщины, но еще проверяют, был ли у нее коронавирус.

"У нее взяли образцы анализов на тест на коронавирус, однако результаты ожидают не раньше 17:00 31 марта или на 1 апреля. Женщина родила ребенка, которого мы перевели в реанимационное отделение. Чувствует себя малышка хорошо, угрозы для жизни нет", - отметил он.

Напомним, в Тернополе в реанимационном отделении больницы находится 1,5-летний ребенок и его мать, у которых подтвержден коронавирус COVID-19.

Наибольшее количество случаев заболеваний коронавирусом подтвердили в Киеве - 107. В Тернопольской области подтверждено 78 случаев COVID-19. Всего в Украине 549 зараженых коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве на коронавирус будут проверять всех пациентов с пневмонией. Всего в столице протестировано 1900 людей на наличие коронавирусной инфекции.

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