В Ивано-Франковске умерла еще одна роженица с подозрением на коронавирус

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Состояние ребенка - средней тяжести

В городском перинатальном центре Ивано-Франковска умерла женщина с подозрением на COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник городского управления здравоохранения Мария Бойко, передают местные СМИ.

По ее словам, у умершей была двусторонняя пневмония.

"Сегодня проводилось вскрытие. В результате вскрытия есть подозрение на двухстороннюю пневмонию. Поэтому сегодня мы рассматриваем вопрос, что у этой женщины выставлено подозрение на коронавирусную инфекцию", - отметила врач.

Бойко уточнила, что материалы для анализов на коронавирус умершей отправили в столичноый Центр общественного здоровья. Ребенка женщина родила недоношенного. По словам врачей, возраст малыша - 35-36 недель. Состояние ребенка - средней тяжести.

Напомним, ранее сообщалось о смерти двух женщин от коронавируса в областном перинатальном центре Ивано-Франковска. Первой умерла 37-летняя женщина, которая накануне родила ребенка, а в тот же день в перинатальном центре скончалась 60-летняя женщина, у которой была гинекологическая патология.

Также сообщалось, что с 37-летней женщиной, у которой подтвердили COVID-19, контактировали один врач и одна акушерка. У них также обнаружили коронавирус.

Всего в Ивано-Франковской области зафиксировано 74 случая заражения коронавирусом. Подробнее о COVID-19 в Украине и мире 2 апреля - в материале РБК-Украина.