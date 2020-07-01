В Ивано-Франковске произошла стрельба, есть раненый

В Ивано-Франковске неизвестный устроил стрельбу. В результате инцидента ранения получил 45-летний мужчина.

Об этом сообщает в Facebook полиция Ивано-Франковской области.

"30 июня, в 19:40 по спецлинии" 102 "поступило сообщение о том, что в Ивано-Франковске по ул. Вовчинецька 192 неизвестный стрелял в мужчину", - говорится в сообщении.

Как предварительно установили правоохранители, огнестрельное ранение получил 45-летний местный житель. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

В области ввели оперативный план "Сирена". В настоящее время проводится комплекс розыскных мероприятий по установлению и задержанию злоумышленника.

В рамках расследования правоохранители опрашивают возможных свидетелей и очевидцев, а также изучают наличие камер видеонаблюдения.

Фото: стрельба в Ивано-Франковске (facebook.com/frankivsk.police)

Напомним, вечером 27 июня в селе Гусаровка неподалеку карьеру пьяный мужчина открыл огонь по компании отдыхающих с детьми, в результате чего один мужчина погиб, другой получил ранение.

Полиция открыла два уголовных производства по факту стрельбы в Харьковской области.

Причастному к стрельбе в Харьковской области грозит пожизненное заключение.