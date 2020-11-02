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В Ивано-Франковске произошла стрельба, есть пострадавшие

Автор: Анастасия Рокитна

В Ивано-Франковске на улице Пулюя произошла стрельба. В результате пострадали двое мужчин.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Стрельба произошла вчера вечером. Неизвестный мужчина прямо на улице устроил стрельбу. У одного из раненых был травматический пистолет и он сделал несколько выстрелов в нападавшего.

"Патрульные полицейские задержали всех участников инцидента на месте. Трое человек с травмами госпитализированы в медицинское учреждение. На месте работает следственно-оперативная группа, криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

Кроме того, вчера вечером только на улице Карпатской также была стрельба, в которой пострадала девушка. Следователи устанавливают причастность задержанного и к этому происшествию.

Напомним, в Мукачево (Закарпатская область) 29-летний милиционер, который охранял бюллетени в территориальной избирательной комиссии, выстрелил в себя.

Также вчера в одном из ресторанов Харькова нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. Вблизи погибшего правоохранители нашли пистолет.

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