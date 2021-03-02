В Ивано-Франковске переполнены COVID-больницы: пациенты лежат в коридорах

В Ивано-Франковске переполнены больницы для пациентов с коронавирусом. Больных приходится размещать в коридорах.
Об этом на оперативном совещании заявила глава управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета Мария Бойко.
По ее словам, в больницах используют все доступные кровати, в том числе списанные и старые.
"И в первой городской клинической больницы, и в Центральной городской клинической люди лежат в коридорах. Мы взяли все кровати: старые и списаны, несмотря на ситуацию. Реально - больницы заполнены", - заявила Бойко.
По ее словам, в Центральной городской больнице заняты 92% койко-мест. Там находятся 331 пациент, 55 из которых - в перинатальном центре. Там остались еще 40 койко-мест в резерве. При этом в городской клинической больнице №1 заполненность составляет 115%.
"Это означает, что на кровати, которые предназначались для пациентов с хирургической и травматической патологией, положили больных коронавирусом", - объяснила Бойко.
Она добавила, что пациенты продолжают поступать в больницы. За прошедшие сутки в ЦГКБ госпитализировали 49 человек, в городскую клиническую больницу - 11 пациентов, еще 7 детей поступили в детскую клиническую больницу. При этом во всех больницах заняты реанимационные отделения.
Ранее РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковской области наблюдается самая плохая ситуация с госпитализациями из-за коронавируса.
Также сообщалось, что в Украине за сутки выявили 5 336 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Ивано-Франковской области.