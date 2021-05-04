В Ивано-Франковске мужчина устроил стрельбу на АЗС

В селе Черемхов (Ивано-Франковская область) на автомобильной заправке мужчина открыл стрельбу и скрылся на автомобиле. В результате происшествия пострадали два человека.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Как сообщается, на территории заправки были две компании, между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина произвел несколько выстрелов из травматического пистолета.
В результате 32 и 38-летние местные жители получили ранения и были госпитализированы.
После этого правоохранители с привлечением бойцов роты полиции особого назначения разыскали и задержали нападавшего, который скрывался дома. Им оказался 33-летний житель Коломыи.
Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Вскоре мужчине сообщат о подозрении, а суд изберет меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Индустриальном районе Харькова мужчина устроил стрельбу, когда стоял в очереди.
Ранее в Днепре киллер расстрелял автомобиль с человеком. Погибший оказался полным тезкой местного криминального авторитета.