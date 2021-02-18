UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Ивано-Франковске массовое "минирование": эвакуировали аэропорт и вузы

Автор: РБК-Украина

По Ивано-Франковску прокатилась волна "минирований". В связи с этим эвакуируют людей из аэропорта, вузов и некоторых многоэтажек.

Об этом говорится в сообщении полиции Ивано-Франковской области.

Сообщается, что всего в городе "заминировали" более 10 объектов. На адреса выехали взрывотехники, кинологи со служебными собаками, патрульная полиция, следственно-оперативная группа. Продолжается проверка.

В частности, поступили сообщения о якобы минирования местного аэропорта, университетов, лицея, административных зданий на улице Грушевского, банка и нескольких многоэтажек.

"На месте работают полицейские, эвакуируют людей и проводят тщательную проверку объектов и прилегающую территорию", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве после звонка о минировании закрыли центральные станции метро и пересадку.

Отметим, в Украине могут ужесточить ответственность за заведомо ложное сообщение о минировании объектов критической инфраструктуры, школ, больниц и т.д. Законопроект вынесен на пленарные заседания на этой неделе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Ивано-Франковскминирование
Читайте также
Вспышка коронавируса и красная зона: что происходит в Ивано-Франковске
Прогноз погоды