В Ивано-Франковске выявили еще 10 случаев коронавируса

В Ивано-Франковских больницах экспресс-тесты на коронавирус COVID-19 показали положительный результат в 10 случаях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение мэра Руслана Марцинкива.

По его словам, пятеро пациентов, у которых быстрые тесты подтвердили коронавирусную инфекцию, находятся в критическом состоянии. Их тестировали дважды.

"Имеем информацию из городской клинической больницы, где сделано 35 быстрых тестов на COVID-19, из них 6 - положительные. В нашей городской больнице №1 мы сделали 10 экспресс-тестов, из них 4 - положительные и передаем их тоже в лабораторию для подтверждения", - отметил Марцинкив.

Напомним, количество людей, инфицированных коронавирусом в Украине продолжает расти и по состоянию на 27 марта уже превысило 200 человек. Из них 5 умерли и 4 излечились. В этом списке лидирует Киевская область, где количество заболевших превысило 40 человек. Также за последние сутки более 20 человек заразились в Тернопольской области.

Как сообщало РБК-Украина, из-за пандемии коронавируса сегодня, 27 марта, Украина запускает поезд для эвакуации своих граждан, которые находятся в Российской Федерации. Отправление поезда Киев-Москва запланировано на 18:36, однако уже за час до отправления на Центральном железнодорожном вокзале Киева образовалась очередь из пассажиров, которые покидают Украину.