В Ивано-Франковске избили врача "скорой", которая приехала на вызов к ромам

"Сын женщины, которая нуждалась в медицинской помощи, вышел навстречу врачам в состоянии алкогольного опьянения. В дальнейшем между мужем и врачом возник конфликт, после чего он ее ударил. Как сообщают в полиции, у медика легкие телесные повреждения", - рассказала омбудсмен.

Она добавила, что злоумышленника задержали. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 125 УПК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". Проводится досудебное расследование.

Омбудсмен, со своей стороны, требует от полиции объективное и непредвзятое расследование данного случая, а СМИ призывают освещать этот инцидент, не разжигая язык вражды в отношении ромского сообщества.