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В Ивано-Франковске из гранатомета обстреляли автомобиль, он взорвался

Новина українською → Ивано-Франковск, Среда 12 мая 2021 09:30
В Ивано-Франковске из гранатомета обстреляли автомобиль, он взорвался Фото: в Ивано-Франковске обстреляли автомобиль (if.npu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Ивано-Франковске на улице Галицкая взорвался автомобиль BMW Х5. Неизвестный обстрелял его из гранатомета.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Как сообщается, неизвестный стрелял в автомобиль со стороны берега реки Быстрица-Солотвинская. Он применил, скорее всего, ручной противотанковый гранатомет. Все вещественные доказательства направлены на экспертизу, сообщили в полиции.

Фото: в Ивано-Франковске обстреляли автомобиль (if.npu.gov.ua)

Открыто уголовное производство по ч.2, ст.194, ч.1, ст.263 Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляет Ивано-Франковская окружная прокуратура.

Напомним, в Херсонской области возле дома депутата неизвестные устроили взрыв.

Кроме того, в Кировоградской области в помещении одного из офисов сельхозпредпринимателей произошел взрыв гранаты.

Отметим, в Киевской области в результате взрыва пострадал человек.

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Новости Украины Происшествия обстрел гранатомет Ивано-Франковск
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