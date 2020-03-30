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В Ивано-Франковске экспресс-тесты выявили 57 инфицированных коронавирусом, - мэр

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 17:59
В Ивано-Франковске экспресс-тесты выявили 57 инфицированных коронавирусом, - мэр
Фото: Руслан Марцинкив (справа) (facebook.com/ruslan.martsinkiv)

Всего протестовали 156 человек

В Ивано-Франковске экспресс-тестирование на COVID-19 провели среди 156 граждан, коронавирус предварительно подтвердился у 57 из них. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра города Руслана Марцинкива.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом в городе ухудшается.

"Проведено 156 экспресс-тестов, из них выявлено 57 положительных результатов . Из них - 37 случаев в центральной городской клинической больнице и 20 случаев в городской клинической больнице №1. 43 из них переданы на полимерно-цепную реакцию (ПЦР) в соответствующую лабораторию", - сообщил Марцинкив.

Оперативно про стан справ 30.03.202016:00

Опубліковано Русланом Марцінковим Понеділок, 30 березня 2020 р.

По его словам, коронавирус официально подтвержден у 16 жителей Ивано-Франковска. В общем, в областной инфекционной больнице находится 108 пациентов, из которых 39 - жители города.

Марцинкив также добавил, что в городских стационарных отделениях растет количество больных пневмонией. В частности, за последние сутки количество таких больных увеличилось на 17 человек. Всего пневмонию подтвердили у 154 жителей региона.

По официальным данным Минздрава, на утро 30 марта в Украине было зафиксировано 480 случаев заражения коронавирусом. Из них - 41 случай в Ивано-Франковской области.

Также РБК-Украина сообщало, что в Ивано-Франковске заражение коронавирусом подтвердили у двух медицинских работников.

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